Irak ordusunda yolsuzluk arttı

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Irak Savunma Bakanı Cuma İnad basına yaptığı açıklamada, “Ordu içinde yolsuzluk artmış durumda. Her bölükte sadece gıda masrafı adı altında 40 milyon dinar (yaklaşık 28 bin dolar) çalınmış. Bu sorun nedeniyle bin subayın görev yeri değiştirildi” dedi.

Giderleri ordu genel bütçesinden sağlanan birliklerdeki yolsuzluk oranının yüzde 10’a yükseldiğini kaydeden Bakan İnad, “Giderlerini kendileri karşılayıp daha sonra ödeme alan birliklerde ise yolsuzluk oranı yüzde 80 dolayında artmış durumda” diye konuştu.

Cuma İnad, konuyla ilgili bir dosya açacaklarını ve yolsuzluk yaptığı tespit edilen subayların cezalandırılacağını ifade etti.

Ülke yönetiminde yapılan yolsuzluklar nedeniyle başta başkent Bağdat olmak üzere birçok kent sık sık protestolara sahne oluyor.