Minbic’de zorunlu askerliğe karşı gösteriler sürüyor

HABER MERKEZİ

Rojava’nın Minbic kentinde gösteriler devam ediyor. Göstericiler, alıkonmaların son bulması ve "zorunlu askerlik" uygulamasının kaldırılmasını talep ediyor.

Özerk Yönetim’e bağlı kent yönetimi, 31 Mayıs’ta başlayan gösterilerden sonra 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), sokağa çıkma yasağına rağmen Minbic’de devam eden gösterilerde 4 kişinin hayatını kaybettiğini, bazı vatandaşların da yaralandığını açıkladı.

Açıklamada, göstericilerin Xetaf’taki güvenlik noktasını ateşe verdikleri ve Kersan köyünde de M4 yolunu geçişlere kapattığı belirtildi.

Özerk Yönetim’in Minbic’e takviye güç sevk ettiği belirtilen açıklamada, tansiyonun düşürülmesi için ilçedeki kanaat önderleriyle görüşmeler yapıldığı kaydedildi.

Kanaat önderleri heyeti tarafından yapılan açıklamada, Minbic’deki gösterilerin meşru talepler çerçevesinde yapıldığı ve barışçıl olduğu vurgulanırken, göstericilerin arasında huzuru bozmak ve fitne çıkarmak isteyenlerin olduğu dile getirildi.