PKK - TSK çatışmaları: Amedi’nin 250 köyünden 202’si boşaltıldı

DUHOK (K24)

PKK ile Türkiye ordusu arasında yıllardır süren çatışmalarda en büyük zararı sivil halk görüyor. Duhok’un Amedi ilçesine bağlı köy sakinleri, yaşanan zararın 6 milyar dinarı (411 bin doları) aştığını belirterek, yardım çağrısında bulunuyor.

Evlerini terk etmek zorunda kalan köylüler, çatışmaların durmasını istiyor.

K24’e konuşan bölge sakinlerinden Macid Yusif, iki taraftan da çatışmalara son vermelerini isteyerek, “Halkımız yoksul, işleri bozulmuş durumda. Günlük yaşamlarını sürdürmekte bile zorlanıyorlar” dedi.

Amedi’ye bağlı 250 köyün 202’si çatışmalar nedeniyle boşaltılırken, şimdiye kadar 34 vatandaş saldırılarda hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı.

Amedi Kaymakamı İsmail Mustafa, “Bölgemiz iki tarafın çatışmalarının kurbanı olmuş. En kısa zamanda bu soruna bir çözüm bulunmalı” diye konuştu.

Kürdistan Parlamentosu Hristiyan Temsilcisi Klara Odişo ise Irak hükümetinin çözüm için şimdiye kadar net bir tavır sergilemediğini, bu yüzden bölgedeki tüm bileşenlerin mağdur olduğunu söyledi.

Çatışmalar nedeniyle tarım, hayvancılık ve turizm sektörleri ciddi zarar görürken, bölge sakinleri ekonomik sorunlarla boğuşuyor.