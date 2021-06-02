Irak’ın aylık petrol geliri 6 milyar dolara yaklaştı

ERBİL (K24)

Irak Petrol Bakanlığı, SOMO petrol şirketinin verilerine göre geçtiğimiz ay 89 milyon 881 bin varil petrolün ihraç edildiğini duyurdu.

İhraç edilen petrol gelirinin ise 5 milyar 882 milyon dolar olduğu kaydedildi.

SOMO verilerine göre Irak’ın orta ve güney bölgelerindeki petrol yataklarından 86 milyon 820 bin varil petrol çıkarıldı. Türkiye’deki Ceyhan Limanı üzerinden ihraç edilen Kerkük petrolünün ise 3 milyon 60 bin varil olduğu ifade edildi.

Günlük petrol satışının ise ortalama 2 milyon 899 bin varil olduğu, satış fiyatının ise 65.459 dolar olduğu belirtildi.