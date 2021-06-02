Başkan Barzani’den HÜDA PAR kongresine mesaj

ANKARA (K24)

Başkan Mesud Barzani, bugün Ankara’da 4. Olağan Kongresi’ni gerçekleştiren Hür Dava Partisi’ne (HÜDA PAR) bir kutlama mesajı gönderdi.

Başkan Barzani'nin mesajı kongre salonunda okundu.

Mesajında HÜDA PAR kadro, üye ve destekçilerini tebrik eden Başkan Barzani, HÜDA PAR’a başarılar diledi.

Başkan Barzani mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Şüphesiz Türkiye’de Kürt sivil ve siyasi mücadelesinin, demokrasi ve diyalog ile birlikte yaşama ve medeniyet değerleri çerçevesinde ilerlemesi doğru bir yoldur ve tüm taraflara olumlu sonuçları olacağı gibi Türkiye’de Kürt davasının ilerlemesi için de bir faktördür.

Bu vesileyle Kürdistan Demokrat Partisi ile Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) arasındaki dostluğa vurgu yapıyor, kongrenizin başarıyla sonuçlanmasını, demokrasi ve Kürt milletinin davasına hizmet doğrultusunda kararlar alınmasını umut ediyorum.”