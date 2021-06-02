Rojava’da coronavirüs salgınında son durum

HABER MERKEZİ

Rojava’daki Sağlık Kurulu Eş Başkanı Dr. Ciwan Mustafa, salgınla ilgili son 24 saatlik verileri açıkladı.

Buna göre, Kamışlo’da 2, Haseke’de 1 olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

Açıklamada, 62 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi. Ayrıca, son 24 saatte 11 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Bu sonuca göre, Rojava'da ve Özerk Yönetim’in kontrol ettiği bölgelerde şimdiye kadar 17 bin 919 kişi corornavirüse yakalandı, toplam 732 kişi hayatını kaybetti, bin 815 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu.

Geçtiğimiz hafta Rojava’da Covid-19’a karşı aşı başlatılmıştı.

K24 muhabiri, Suriye hükümetine bağlı bir sağlık ekibinin, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile koordineli olarak bugün Amude’de aşılamaya başladığını aktardı.