Azerbaycan: Karabağ’da ölen askerlerimizin sayısı 2 bin 900

HABER MERKEZİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Eylül 2020'de başlayan ve 10 Kasım 2020'de sona eren çatışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, can kayıplarıyla ilgili bilgilerin güncellendiği kaydedildi.

Daha önce 2 bin 895 olarak açıklanan ölü sayısının, bazı cenazelerin bulunması ve kimliklerinin belirlenmesiyle 2 bin 900'e ulaştığı ifade edildi.

Söz konusu açıklamada, 14 askerin de kayıp olduğu bilgisine yer verildi.

Ermenistan tarafından da daha önce yapılan açıklamada, 3 bin 330 Ermeni askerin yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

10 Kasım'da Rusya‘nın girişimi ile sağlanan ve Azerbaycan'a Dağlık Karabağ'da büyük oranda toprak kazanımı sağlayan ateşkesle sona eren savaşta her iki tarafta yüzlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Sovyetler Birliği'nin çöküş sürecinde bağımsızlığını ilan eden Dağlık Karabağ'da Ermenilerle Azeriler arasında çıkan ilk savaşta yaklaşık 30 bin kişi hayatını kaybetmişti. Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ, devletler hukukuna göre Azerbaycan'ın bir parçası sayılıyor.