Covid-19: Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 10 can kaybı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 10 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 9 bin 190 Covid-19 testi yapılırken, 653 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 781 kişi sağlığına kavuşurken, 10 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 894 bin 740 Covid-19 testi yapılırken, 171 bin 284 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 157 bin 833 kişi sağlığına kavuşurken, 4 bin 295 kişi yaşamını yitirdi.

9 bin 156 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.