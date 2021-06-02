HÜDA PAR Genel Başkanlığına Yapıcıoğlu seçildi

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HÜDA PAR'ın 4’üncü Olağan Büyük Kongresi'nde Zekeriya Yapıcıoğlu, yeni genel başkan seçildi.

Atatürk Spor Salonu'daki kongrede, kayıtlı 621 delegenin tamamı oy kullandı.

Seçimde tek aday olan Yapıcıoğlu, delegelerin tamamının oyunu alarak genel başkanlık koltuğuna oturdu.

Covid-19 tedbirleriyle, delegeler ve kısıtlı sayıda partilinin katılımıyla yapılan kongrede, eski genel başkan İshak Sağlam, görevi Yapıcıoğlu’na devretti.

ZEKERİYA YAPICIOĞLU KİMDİR?

1966 yılında Batman'da doğan Yapıcıoğlu, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. Yapıcoğlu, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1990-2012 yılları arasında avukatlık yapan Yapıcıoğlu, HÜDA PAR’ın kurucuları arasında yerini aldı.

Yapıcıoğlu, 30 Haziran 2013'te Ankara'da yapılan 1. Olağan Büyük Kongre'de Genel Başkanlığa seçildi. Haziran 2015 seçimlerine Diyarbakır'dan bağımsız aday olarak giren Yapıcıoğlu, daha sonra Hür Dava Partisinin 15 Mayıs 2016 tarihinde yaptığı, 2. Olağan Kongresinde tekrar Genel Başkanlığa seçildi. Yapıcıoğlu, Genel Başkanlık görevinden 21 Mayıs 2018'de Diyarbakır'dan bağımsız aday olabilmek için istifa etti. Yapıcıoğlu, 2 Haziran 2021'de yapılan 4'üncü Olağan Büyük Kongre'de yeniden HÜDA PAR Genel Başkanlığına seçildi. Yapıcıoğlu, evli ve beş çocuk babasıdır.