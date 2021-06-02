Başbakan, Iraklı bakanla görüştü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Irak Gençlik ve Spor Bakanı Adnan Dercal ile bir araya geldi.

Irak Olimpiyat Kurulu Başkanı Raad Hamudi’nin de hazır bulunduğu görüşmede, spor ve gençlik konuları ele alındı.

Irak hükümeti ve Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin masaya yatırıldığı görüşmede, Irak ve Kürdistan Bölgesi hükümetleri arasında spor faaliylerindeki işbirliği ve dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

Görüşmede, uluslararası spor etkinliklerinde Kürdistan Bölgesi’nin özel statüsünün göz önünde bulundurulmasının önemine değinildi.