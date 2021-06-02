Politika

Bitlis: 10 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 10 köy ve bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
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kürdistan Bitlis Tatvan Sokağa çıkma yasağı

HABER MERKEZİ

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Tatvan'ın bazı köy ve mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tatvan sınırlarındaki Kuşluca, Üçtepe, Karaçalı, Çavuşlar, Üzümlü, Sungurlu, Külbastı, Anadere, Ulusoy, Ekindüzü köy ve mezraları bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisinin alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, bugün saat 22.00'den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

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