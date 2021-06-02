Obama: Biden yarım kalan işleri tamamlıyor

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New York Times'ın podcast konuğu olan eski ABD Başkanı Barack Obama, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

2008’de dünya genelinde yaşanan ekonomik krizinin oldukça uzun sürdüğünü ve hükümetlerin yaraları sarmasının yavaş bir biçimde gerçekleştiğini belirten Obama, "Bankalara ödenen kurtarma paketlerinin miktarı, ben dahil kaç kişiyi kızdırdığını tahmin bile edemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ABD ekonomisinin tekrar yara almasına da değinen Obama, teknik olarak hızlı bir gelişme kaydedilse de bunun halka yansımasının yaklaşık 5 sene kadar süreceğini ifade etti.

Trump yönetiminin kendi döneminde alınan ekonomik uygulamalardan faydalandığının altını çizen Obama, "Ancak Trump bizim kurduğumuz ekonomik yapıyı bozdu. Onun döneminde işsizlik yüzde 3,5'tu" şeklinde konuştu.

Kendisinin ülke lideri olduğu dönemde ABD başkan yardımcılığı görevinde bulunan ve 2020 Kasım'ında ABD başkanlığı koltuğuna oturan Joe Biden ve yönetimi hakkında görüş bildiren Obama, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu anda görüyoruz ki Biden yönetimi bizim dönemimizde başlatılan ve yarım kalan işleri tamamlıyor. Benim başında olduğum hükümette görevli devlet memurlarının yüzde 90'ı, hala o dönemde alınan Sağlık Yasası ve Paris İklim Antlaşması gibi kararları uygulamaya ve bu yönetmeliklere katkı sunmaya devam ediyorlar. Bu insanlar kurumlar arası geçiş sisteminin nasıl geliştiğini ve esnek bir yapı aldığını artık anlamaya başladı."

Obama, Trump döneminde meydana gelen Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki kutuplaşmanın çözülmesi konusunda Biden'ın başarılı olacağına inandığını da sözlerine ekledi.

ÜLKENİN YÜZDE 52'Sİ BIDEN'IN İCRAATLARINA ONAY VERİYOR

Nisan ayı sonunda yapılan bir ankete göre halkın yüzde 52'sinin, ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve gelmesinden bu yana geçen 100 gün içerisinde yaptığı icraatları onayladığı ortaya çıkmıştı.

ABC News ve Washington Post'un ortaklaşa yaptığı anket sonuçlarına göre 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralan Biden'in en beğenilen icraatının "Covid-19 salgını yönetimi" olduğu belirtilmişti.