Danimarka Başbakanı: Casusluk iddiaları müttefiklerimizle ilişkilerimize zarar vermez

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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yerel haber kanalı Ritzau'ya verdiği demeçte gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

“Fransa veya Almanya ile ilişkilerin yeniden kurulmasına ihtiyaç olduğuna ilişkin analizlerin doğru bir şekilde ortaya konduğunu düşünmüyorum” diyen Frederiksen, “Devam eden bir diyaloğumuz var ve istihbarat konularında da buna sahibiz" ifadelerini kullandı.

Başbakan Frederiksen, ülkenin savunma bakanının daha önceki bir açıklamasını yineleyerek, "Müttefiklerin sistematik olarak izlenmesi gibi bir uygulama olmamalı" dedi.

Danimarka devlet yayıncısı DR'nin pazartesi günü bildirdiğine göre, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı, Danimarka denizaltı internet kablolarını komşu ülkeleri ve Alman Şansölyesi Angela Merkel de dahil olmak üzere liderlerini gözetlemek için kullandığını ileri sürmüştü.

Hem Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hem de Merkel, müttefiklerin telefon dinlemesinin kabul edilemez olduğunu ve iki ülkenin neler olduğuna dair tam şeffaflık beklediklerini vurgulamıştı.

Bu arada ABD tarafından dün yapılan açıklamada, güvenlik meseleleriyle ilgili herhangi bir soruyu ele almak için müttefikler ve Avrupalı ​​ortaklarla birlikte çalışılacağı belirtilmişti.