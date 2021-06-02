İran’da petrol rafinerisinde büyük bir yangın çıktı

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İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran'ın güneyindeki Şehid Tondguyan Petrol Rafinerisinde çıkan büyük bir yangın nedeniyle tesisteki tüm faaliyetler durduruldu.

Yangın nedeniyle bölgenin büyük bir duman bulutuyla kaplandığı ve itfaiye ekipleri ile ambulansların olay mahalline sevk edildiği belirtildi.

Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı aktarılırken yangının nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İRAN ASKERİ GEMİSİ BATTI

Öte yandan sabah saatlerinde İran Deniz Kuvvetlerine ait "Hark" adlı askeri geminin Umman Denizi'nde battığı bildirilmişti.

Askeri gemide, Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı açıklarında iken yangın çıktığı belirtilmiş.

Yaklaşık 20 saat süren kurtarma çalışmalarının neticesiz kalması üzerine geminin tamamen battığı ifade edilmişti.

İran ordusundan yapılan açıklamada, gemideki tüm mürettebatın kurtarıldığı aktarılırken, yangının çıkış nedeninin ise henüz belirlenemediği kaydedilmişti.

Hark'ın 40 yıldır İran Deniz Kuvvetleri'nde bulunduğu ve en büyük tonajlı gemi olduğu belirtiliyor.