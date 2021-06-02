Hükümet heyeti Kazimi ile bütçe konusunu görüştü

BAĞDAT (K24)

Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ile görüşmelerinde Irak’ın 2021 bütçe yasasına bağlılığın vurgulandığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani başkanlığındaki Kürdistan Bölgesi Hükümeti Yüksek Müzakere Heyeti, Bağdat temasları çerçevesinde Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Talabani, Kazimi ile Irak ve Kürdistan Bölgesi hükümetleri arasındaki ilişkileri değerlendirdiklerini belirtti.

Talabani, görüşmede özellikle de Irak’ın 2021 yılı bütçe yasanın uygulanma mekanizması ve Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarının gönderilmesinin konuşulduğunu ifade etti.

Başbakan Yardımcısı, “Her iki taraf sorunların anayasa ve yasalar çerçevesinde çözüme kavuşturulması çerçevesinde, sürekli bir anlaşmanın oluşturulması için tekrar bütçe yasasına bağlılığını vurguladı” dedi.

KÜRDİSTAN BÖLGESİ HEYETİ, SADR HAREKETİ YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan, hükümet heyeti Sadr Hareketi’nin siyasi kolunu ziyaret etti.

Nassar Rubeyi ve Sadr Hareketi yetkilileri tarafından karşılanan Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti, Irak Parlamentosu’nda 2021 yılı bütçe yasasının kabul edilmesi konusunda verdikleri destekten ötürü Sadr Hareketi yetkililerine teşekkür etti.

Görüşmede, Bağdat’ın sorunlarının Kürdistan Bölgesi’nin sorunları olduğunu, Kürdistan Bölgesi’nin sorunlarının da Bağdat’ın sorunları olduğunu bildiren Talabani, tüm bu sorunların birlikte çözülmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Sadr Hareketinin siyasi kolunun başkanı Nassar Rubeyi de heyetin sorunların çözümü noktasında göstermiş olduğu çabadan ötürü teşekkür etti.

Bütçe yasasının kabul edilmesinin diğer sorunların çözülmesi için zemin oluşturduğunu kaydeden Rubeyi, Kürdistan Bölgesi ile Irak arasında her zaman yakınlaşmanın olmasını ümit ettiğini ifade etti.