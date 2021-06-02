Almanya’dan Rusya’ya ‘uçuş’ misillemesi

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Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Almanya'dan hareketle Rusya'ya gidecek iki Lufthansa uçuşunun, Rus yetkililerin gerekli izinleri zamanında vermemesi nedeniyle iptal edilmek durumunda kaldığı ifade edildi.

Açıklamanın devamında, mütekabiliyet gereği, Rus tarafının uçuş yetkilendirmelerini beklemede tutması nedeniyle Federal Havacılık Otoritesi'nin de Rus havayolu şirketleri tarafından yapılacak uçuşlara izin vermediği kaydedildi.

Yapılan açıklamada salı günü 3, çarşamba günü 4 uçuşun bu karardan etkilendiği bildirildi.

Alman Ulaştırma Bakanlığı, konunun Moskova merkezli olduğunu belirterek, "Rusya'nın Lufthansa uçuşlarına izin vermesi halinde, Rus havayolu şirketlerinin uçuşlarına izin verilecek" açıklamasında bulundu.

Belarus yönetiminin hava sahasından geçen bir yolcu uçağını başkent Minsk'e indirmesi ve uçaktaki muhalif gazeteciyi gözaltına almasının ardından Avrupa'daki hava yolu şirketlerinin Belarus'un hava sahasını kullanmamaya başlaması etkili oldu.

Moskova, Belarus yönetiminin en güçlü destekçisi konumunda. (Kaynak: Euronews)