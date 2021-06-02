Biden: Rusya'ya misilleme yapmaya yakınız

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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını ve aşılama çalışmalarında son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkedeki yetişkinlerin yüzde 52'sinin Covid-19'a karşı tam aşılı olduğuna işaret eden Biden, 4 Temmuz'a kadar bu oranı yüzde 70'e çıkarma hedefi koyduklarını bildirdi.

Biden, "Bugün, Amerikalı yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılanması için bir aylık seferberlik ilan ediyoruz. Herkes üstüne düşeni yaparsa 4 Temmuz'da Covid-19'dan bağımsızlığımızı ilan ederiz" ifadelerini kullandı.

Ülkenin bazı kesimlerindeki aşı karşıtlığına da işaret eden Biden, "Zaten çok fazla bölünmüş olan ülkemizin, bir de aşılı-aşısız diye bölünmesini istemiyorum" dedi.

Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in güney ve orta batı eyaletlere "ulusal aşı turları" düzenleyeceğini, Harris'e bu turunda eşi Jill Biden, Harris'in eşi Douglas Emhoff ve bazı kabine üyelerinin de eşlik edeceğini kaydetti.

SİBER SALDIRILAR KONUSU

Öte yandan bir gazeteci, son dönemde ABD'deki özel sektöre yönelik artan siber saldırılara işaret ederek, "Rusya'ya bu konuda bir misilleme olacak mı?" sorusunu sordu.

Biden ise, "Bu konuya yakından bakıyoruz" yanıtını verdi.

ABD'ye yönelik son dönemde artan ve Rusya kaynaklı olduğu tahmin edilen siber saldırılarda ülkenin en büyük petrol boru hattı Colonial Pipeline ve en büyük et üreticisi JBA firması da hedef alınmıştı.