Ancelotti: Ramos’suz Real Madrid olmaz

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İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane'dan boşalan koltuğa yeniden oturmuş ve Real Madrid'deki ikinci dönemi resmen başlamıştı.

Ancelotti, düzenlediği ilk basın toplantısında takımdaki geleceği henüz net olmayan Sergio Ramos ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

İtalyan hoca, kendisine gelen Ramos sorusu üzerine, "Sergio Ramos'suz bir Real Madrid'i hayal edemiyorum" ifadelerini kullandı.

Ramos’la görüşmelerin devam ettiğini belirten Ancelotti, “Sergio Ramos’un kulüp için çok önemli bir oyuncu olduğu bir gerçek. Sözleşme yenileme görüşmelerinin devam ettiğini biliyorum fakat detaylara hakim değilim"

Ancelotti, geride bıraktığımız sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren Gareth Bale içinse, "Geri dönecek. Yeni sezonda daha iyisini yapacağından şüphem yok" şeklinde konuştu.