Kerkük’te kara mantar vakaları

KERKÜK (K24)

Kerkük Sağlık Müdürü Nebil Hamdi yaptığı açıklamada, kentte 4 kara mantar vakasının tespit edildiğini, hastalığı taşıyanların aynı zamanda şeker hastası oldukları ve bağışıklık sistemlerinin zayıf olduğunu söyledi.

Hastalıkla ilgili paniğe kapılmaya gerek olmadığını belirten Hamdi, kara mantarın coronavirüs gibi bulaşıcı olmadığını ve 1885’ten beri görüldüğünü kaydetti.

Daha önce de Irak’ın Zikar vilayetinde bazı vakalar tespit edilmiş, 2 kişi de hastalık nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Önceki gün de Süleymaniye’de bir kişinin kara mantar hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Basına yansıyan verilere göre Hindistan’da şimdiye kadar en az 10 bin kişi kara mantar hastalığına yakalandı, 200 kişi de hayatını kaybetti.