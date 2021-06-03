Sağlık

Sağlık Bakanı’ndan kara mantar hastalığıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Dr. Saman Berzinci, “Kara mantar hastalığı, kronik hastalığı olmayan ve bağışıklık sistemi güçlü insanlar için tehlike oluşturmuyor” dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Sağlık Bakanı Dr. Saman Berzenci
Sağlık Bakanı Dr. Saman Berzenci
kürdistan Sağlık Bakanı Saman Berzinci kara mantar Kürdisan Bölgesi

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanı Dr. Saman Berzinci, düzenlediği basın açıklamasında son dönemlerde dünya, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde yayılan kara mantar hastalığıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kara mantar hastalığı, kronik hastalığı olmayan ve bağışıklık sistemleri güçlü insanlar için tehlike oluşturmuyor” diyen Saman Berzinci, “Kara mantar hastalığı, yeni tip coronavirüse (Covid-19) benzemiyor. Bulaşıcı değil ancak yine de dikkat etmek gerek” ifadelerini kullandı.

KERKÜK VE SÜLEYMANİYE’DE VAKALAR

Kerkük Sağlık Müdürü Nebil Hamdi bugün yaptığı açıklamada, kentte 4 kara mantar vakasının tespit edildiğini, hastalığı taşıyanların aynı zamanda şeker hastası oldukları ve bağışıklık sistemlerinin zayıf olduğunu söyledi.

Önceki gün de Süleymaniye’de bir kişinin kara mantar hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Daha önce de Irak’ın Zikar vilayetinde bazı vakalar tespit edilmiş, 2 kişi de hastalık nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Basına yansıyan verilere göre Hindistan’da şimdiye kadar en az 10 bin kişi kara mantar hastalığına yakalandı, 200 kişi de hayatını kaybetti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Her Hakkı Saklıdır
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar