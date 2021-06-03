Sağlık Bakanı’ndan kara mantar hastalığıyla ilgili açıklama

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanı Dr. Saman Berzinci, düzenlediği basın açıklamasında son dönemlerde dünya, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde yayılan kara mantar hastalığıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Kara mantar hastalığı, kronik hastalığı olmayan ve bağışıklık sistemleri güçlü insanlar için tehlike oluşturmuyor” diyen Saman Berzinci, “Kara mantar hastalığı, yeni tip coronavirüse (Covid-19) benzemiyor. Bulaşıcı değil ancak yine de dikkat etmek gerek” ifadelerini kullandı.

KERKÜK VE SÜLEYMANİYE’DE VAKALAR

Kerkük Sağlık Müdürü Nebil Hamdi bugün yaptığı açıklamada, kentte 4 kara mantar vakasının tespit edildiğini, hastalığı taşıyanların aynı zamanda şeker hastası oldukları ve bağışıklık sistemlerinin zayıf olduğunu söyledi.

Önceki gün de Süleymaniye’de bir kişinin kara mantar hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Daha önce de Irak’ın Zikar vilayetinde bazı vakalar tespit edilmiş, 2 kişi de hastalık nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Basına yansıyan verilere göre Hindistan’da şimdiye kadar en az 10 bin kişi kara mantar hastalığına yakalandı, 200 kişi de hayatını kaybetti.