Başkan Barzani’den Suudi Arabistan’a teşekkür

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Selahaddin’deki ofisinde Suudi Arabistan Erbil Başkonsolosu Muhammed bin Süleyman el-Asiri’yi kabul etti.

Başkonsolos el-Asiri, yaşanan birçok aksiliğe rağmen Kürdistan Bölgesi’ndeki gelişme ve kalkınmanın, takdire şayan olduğunu söyledi. El-Asiri ayrıca, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’yle sermaye ve ekonomi alanlarında ilişkilerini geliştirmek istediğini belirtti.

Başkan Barzani ise Kürdistan halkı ile Suudi Arabistan Krallığı arasındaki tarihi ilişkilere dikkat çekti ve Kürdistan Bölgesi’ndeki göçmenlere yönelik yardımlar dolayısıyla Suudi yönetimine teşekkür etti.

Başkan Barzani ayrıca, yeni görevinde Başkonsolos el-Asiri’ye başarılar diledi.