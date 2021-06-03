Başbakan Bağdat’la müzakere heyetiyle görüştü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün, Bağdat’la müzakereleri yürüten Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda federal hükümetle sürdürülen müzakere süreci, 2021 bütçe yasasının uygulanması ve heyetin birkaç gün önce Bağdat’a yaptığı ziyaret masaya yatırıldı.

Heyet, Kürdistan Bölgesi’nin bütçe yasası konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmesiyle ilgili Bağdat’ta gerçekleştirdiği toplantılarla ilgili brifing verdi. Irak bakanlıklarıyla yapılan toplantılarda taraflar, Bölge ve Federal Mali Denetim Divanlarının, görevlerini yerine getirecek ortak mekanizma üzerindeki anlaşmaya vurgu yapıldı.

Bu şekilde Irak Maliye Bakanlığı’nın, Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarının ödenmesiyle ilgili herhangi bir mazeretinin kalmayacağı ifade edildi.

Toplantıda, Kürdistan Bölgesi’nin bütçe yasasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getireceği, buna karşılık federal hükümetin de Bölge’nin mali haklarını göndermesi gerektiği belirtildi.