UEFA Süper Kupa maçı Kuzey İrlanda'da oynanacak

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IFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Kupa'nın 11 Ağustos'ta başkent Belfast'taki Windsor Park'ta oynanacağı belirtildi.

Açıklamada, "Maçın İstanbul'a alınacağı yönündeki spekülasyon sonrası UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea ile Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal arasındaki karşılaşmanın, önceden belirlendiği gibi Kuzey İrlanda'da yapılacağını onaylamıştır" denildi.

Chelsea ile Manchester City arasında oynanan 2021 Şampiyonlar Ligi Finali de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle İstanbul’dan alınarak Portekiz’e verilmiş ve Porto şehrindeki Estadio do Dragao Stadı’nda oynanmıştı.