ABD'nin BM Daimi Temsilcisi: Suriye sınırında kapatılan kapıların açılması için çalışacağız

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Hatay’a giden ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, çeşitli temaslarda bulundu.

Greenfield, kariyerinin önemli bir kısmında mültecilerle ilgili çalışmalarda yer aldığını belirtti.

"Mültecileri ve yoksulları desteklemeye devam edeceğiz” diyen Greenfield, sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün sınırda ziyarette bulundum. New York'a dönerek sınır geçişlerini açık tutmak ve geçen sene kapatılan iki sınır kapısının açılması için BM Güvenlik Konseyi üyeleriyle çalışma yapmayı bekliyorum. Böylece hem Suriye içindeki mültecileri hem de bu ülkede yaşayan sığınmacıları destekleyebiliriz. ABD, bu konuda en fazla çaba sarf eden ülkelerden biri."