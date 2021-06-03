Yaşam

Urfa'da otomobil dereye uçtu: 5 ölü

Urfa'nın Siverek ilçesinde köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.
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kürdistan Urfa Siverek Trafik kazası

HABER MERKEZİ

Otomobil, Urfa’nın Siverek-Çermik kara yolunun 25'inci kilometresindeki Zenkçür Köprüsü'nden geçtiği sırada kontrolden çıkarak Eskihan Deresi yatağına düştü.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçtaki sürücü İbrahim Canan ile beraberindeki Ali Canan (30), Rukiye Uzman (46), Şaziment Korkmaz ve Fadime Canan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobildekilerin kazayı, Antep’ten Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki düğüne giderken yaptıkları öğrenildi. (Kaynak: Ajanslar)

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