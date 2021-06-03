‘Covid-19 bahane edilerek Kürtçeyle ilgili faaliyetler yasaklanıyor’

ERBİL (K24)

K24 haber bültenine bağlanan Kürt Dili Platformu Sözcüsü Şerefxan Ciziri, Kürtçe ile ilgili yapılan faaliyetlerinin yasaklanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Devletin yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınını gerekçe göstererek, Kürtçeye ilişkin çalışmaları yasakladığını ifade eden Ciziri, “Pandemi bahanedir” dedi.

Alınan kararların doğru olmadığına dikkat çeken Ciziri, “Bizim dışımızda yüzlerce faaliyet gerçekleştiriliyor. Görünen o ki dil sorunu devlete ve güvenlik güçlerine fazla rahatsızlık veriyor. Bize mazeret sunarak, HDP’nin önünde açıklama yapmamızı istediler. Bunun için bir fırsat olursa şehir dışına gidebiliriz” şeklinde konuştu.

Ciziri şunları söyledi:

"Biz, Birca Belek’in yanında halkımızla bütünleşerek dil sorunumuzu gündeme getirmek istedik ama olmadı. Çünkü kargaşa çıkarmak istemedik ve burada konuştuk. Görüşlerimizi burada dile getirdik, sonra halay çektik. Yüksek sesle; 'Dilsiz hayat olmaz' dedik. Bana göre bu iyi bir eylem oldu ve faaliyetlerimiz devam edecektir.”

Ciziri, "Devlet çok şeyden korkuyor” diyerek, “Dil hakkını birçok kez dile getirdik ve bu konu Kur’an'da da geçiyor. Müslüman olan herkes Kürt halkının ve Kürt dilinin varlığını Allah'ın bir eseri olarak kabul etmelidir. Ne kadar millet ve dil varsa hepsi Allah’ın varlığının bir işareti olarak kabul etmelidir” ifadelerini kullandı.