Yaşam

Ermenistan’da 9 yaşındaki Kürt çocuğa teşekkürname

Ermenistan’da bir Kürt çocuğu, "Dünya Çocuklar Günü" vesilesiyle düzenlenen masal yarışmasında teşekkürnameye layık görüldü.
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dünya Nikolayi Mihoyan Ermenistan teşekkürname

HABER MERKEZİ

Ermenistan’da “Dünya Çocuklar Günü” ile ilgili ilk kez bir çocuk masalı yarışması düzenlendi.

Ermenistan’da düzenlenen yarışmaya farklı milletlerden çok sayıda çocuk katıldı.

Söz konusu yarışmaya Ermenistan’da yaşayan 9 yaşındaki Kürt çocuğu Nikolayi Mihoyan da katıldı.

Nikolayi Mihoyan, çocuk hikaye yarışmasının organizatörlerinden teşekkürname aldı.

Ödül, yarışmanın organizatörleri tarafından Nikolayi Mihoyan’a takdim edildi. 

Nikolay Mihoyan ayrıca, ünlü Kürt gazeteci Liana Mihoyan'ın oğlu.

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