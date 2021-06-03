Politika

Bağdat’ta patlama: Ölü ve yaralılar var

Irak’ın başkenti Bağdat’ta yabancı bir cismin patlaması sonucu ölenlerin olduğu bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Irak Bağdat Patlama

HABER MERKEZİ

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kalabalık semtlerinden Kazimiye'de bir patlama meydana geldiği ve ölenlerin olduğu bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat’ın Kazimiye semtinde kalabalığın olduğu bölgede yabancı bir cismin patladığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu patlamada ölenlerin olduğu ifade edilerek, bunların sayısı hakkında bilgi verilmedi.​​​​​​​

Irak medyasında yer alan habere göre ise, patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edilirken, 14 kişi yaralandı.

Patlamada çok sayıda dükkanın zarar gördüğü bildirilirken, inceleme ekiplerinin bölgeye intikal ettiği ifade edildi.

Bağdat’ın Kazimiye bölgesinde Ehli Beyt'in yedinci imamı Musa el-Kazım ile dokuzuncu imamı Muhammed el-Cevad’ın türbesi bulunuyor.

Söz konusu patlama türbelere giden kapılardan birinde yaşandı.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Her Hakkı Saklıdır
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar