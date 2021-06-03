Barış ve Özgürlük Cephesi: Bir üyemiz kaçırıldı

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Barış ve Özgürlük Cephesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Rojava’nın Derik kentinde Medya Bürosu Sorumlusu ve Asuri Demokratik Örgütü üyesi Husam El Qess, saat 15.00 sıralarında silahlı bir grup tarafından kaçırıldı.

Söz konusu silahlı kişilerin Barış ve Özgürlük Cephesi üyesini bilinmeyen bir yere götürdükleri belirtildi.

Açıklamanın devamında, “Arkadaşımızın hukuka aykırı bir şekilde kaçırılmasını ve yapılan düşmanlığı kınıyoruz. Bu eylemin sorumluluğu Özerk Yönetim'e aittir. Çünkü Özerk Yönetim bu alanda yetki sahibidir ve vatandaşlarımızın can güvenliğinden sorumludur” denildi.

Açıklamada, “Husam El Qess’in serbest bırakılmasını ve zanlıların mahkemeye çıkarılarak hesap vermelerini talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Barış ve Özgürlük Cephesi, 28 Temmuz’da Rojava’nın Kamışlo kentinde ENKS’nin girişimiyle Asuri Demokratik Örgütü ve El-Ğad Hareketi’yle birlikte ilan edildi.

Barış ve Özgürlük Cephesi, siyasi bir hareket olup, Suriye’deki adem-i merkeziyetçi sitemi savunan oluşumlar arasındaki ittifaklarda rol alıyor.