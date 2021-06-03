ABD ve NATO: DAİŞ’i bitirmeye kararlıyız

HABER MERKEZİ

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, NATO’nun dışişleri ve savunma bakanlarıyla yaptığı toplantıda, Afganistan’dan çekilme süreci ve DAİŞ’le mücadeleyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD’nin DAİŞ’i bitirmeye kararlı olduğuna dikkat çeken Austin, “Ayrıca Irak hükümetini desteklemeye devam edeceğimizi belirtmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu arada NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Irak’taki eğitim misyonuna bağlılıklarının devam ettiğini söyledi.

Stoltenberg, terör örgütü DAİŞ’in yeniden canlanmasının önüne geçmek için en iyi yöntemin müttefiklerle birlikte çalışmak olduğunu belirterek, eğitim misyonlarını genişletmek istediklerini dile getirdi.