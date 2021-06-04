K24 ÖZEL - Türkiye Mahmur Kampı’na operasyon düzenleyebilir mi?

ANKARA (K24)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önce gün, canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

Söz konusu programda gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Mahmur Kampı’na yönelik olası operasyondan bahsetmişti.

Erdoğan, “Irak'a siz yapacaksanız yapın yoksa biz gelip vuracağız dedik. Kandil bataklığını da bir daha asla terör mikrobunu yaymayacak ve kurutmakta kararlı bir Türkiye gerçeğini görecekler. Türkiye komşularının egemenlik haklarına ve sınırlarına da saygılıdır” diyerek, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Biz Mahmur meselesini de en az Kandil kadar önemsiyoruz. Mahmur, Kandil'in kuluçka yuvasıdır. Kuluçka yuvası adeta şehir merkezinde palazlanıyor. BM temizlemediği takdirde bir BM üyesi olarak biz temizleriz. Kandil'e sadece Diyarbakırlı anaların çocukları gönderilmiyor ki. Buna nereye kadar sabredeceğiz."

IŞIK: DİPLOMASİ YOLU DENENECEK

Erdoğan’ın açıklamalarıyla ilgili K24’ün sorularına yanıt veren Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Güvenlik ve Savunma Koordinatörü Mithat Işık, Ankara’nın Mahmur konusuyla ilgili önce Erbil, Washington ve Bağdat ile diplomasi yolunu deneyeceğini söyledi.

Mahmur Kampı’nın yıllardır PKK’nin kontrolünde olduğunu dile getiren Mithat Işık, “Burası Türkiye, Irak ve Kürdistan Bölgesi için bir tehdit haline geldi. Türkiye bu sorunu çözmek için Birleşmiş Milletler (BM), Kürdistan Bölgesi ve Irak’la diplomatik yolları deneyecek. Diplomasiden sonuç çıkmazsa Ankara Mahmur, Şengal ve Suriye hatlarına operasyon başlatacak” diye konuştu.

ÖNDER: ABD İZİN VERMEDİKÇE OPERASYON OLMAYACAK

Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu programda, “YPG'nin PKK ile ilişkilerin belgelerle ispat ettik” ifadelerini de kullanarak, “Buna rağmen ‘ilişkisi yoktur’ diyorlar. Bizim müttefikimiz ise bizim yanımızda mı yer alacak, teröristlerin yanında mı yer alacak? Maalesef teröristlerin yanında yer alıyorlar. Trump göreve geldiğinde, binlerce TIR Kuzey Suriye sınırına geldi. Bunları terör kamplarına yerleştirdiler. Bütün bu silah, mühimmatları bu teröristler kullanıyor. Bütün bu petrol kuyularını o teröristlere kullanma imkanı verdiler. Sonra, ‘Bu petrol kaliteli petrol değil’ diyerek savunmaya kalkıştılar. Terör örgütü mali noktadaki imkanları buradan elde ediyor” demişti.

Erdoğan’ın bu açıklamalarını K24’e değerlendiren Ortadoğu Uzmanı Hasan Mesut Önder, şunları söyledi:

“YPG’nin DAİŞ’e karşı verdiği mücadeleyle birlikte ABD, YPG’ye büyük önem verdi ve kendilerine yardım eli uzatarak onları müttefik olarak görmeye başladı. Örneğin Mazlum Abdi bir general olarak görülüyor ve liderlik düzeyinde karşılanıyor. ABD, Kürtleri Suriye ve Irak’ta müttefik olarak görüyor.”

Mahmur’a yönelik olası operasyondan da söz eden Önder, “Dolayısıyla ABD izin vermedikçe Türkiye Mahmur ve Rojava’da operasyon başlatmayacak. Ancak Ankara’nın YPG’yi tanıması koşuluyor ABD, Mahmur operasyonuna sessiz kalabilir” dedi.