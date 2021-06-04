İranlı askeri danışman Suriye’de öldürüldü

Suriye’nin Deyr ez-Zor kentinde, DAİŞ tarafından düzenlenen saldırıda İranlı askeri danışman ve Devrim Muhafızları üyesi Hasan Abdullahzade ile yardımcısının öldürüldüğü bildirildi.