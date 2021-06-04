İranlı askeri danışman Suriye’de öldürüldü
ERBİL (K24)
İran medyasında yer alan habere göre, DAİŞ Suriye’nin Deyr ez-Zor kentinde bir saldırı düzenledi.
Deyr ez-Zor-Tedmur yolu üzerinden düzenlenen saldırıda İranlı askeri danışman ve İran Devrim Muhafızları üyesi Hasan Abdullahzade ve yardımcısı Muhsin Abbasi hayatını kaybetti.
Mehr ajansında yer alan habere göre Hasan Abdullahzade’nin, Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü’nün eski komutanı Kasım Süleymani’nin yakın dostu olduğu belirtildi.
Dönemin Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin daveti üzerine Bağdat'a giden Kasım Süleymani'nin konvoyu, 3 Ocak 2020 Cuma günü sabaha karşı yerel saatle tam 01.20'de ABD ordusuna ait silahlı insansız hava aracından (SİHA) ateşlenen füzeyle hedef alındı.
Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklı ile toplam 10 kişi hayatını kaybetti.