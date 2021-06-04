K24 ÖZEL - Uzmanlar Biden-Erdoğan görüşmesi hakkında ne diyor?

ANKARA (K24)

ABD Başkanı Joe Biden ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Haziran'da NATO zirvesinde bir araya gelecek.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alınacağı ifade edildi.

Erdoğan ise, önceki gün katıldığı televizyon programında, söz konusu görüşmeyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Kendisiyle yapacağımız görüşmede, ‘Türkiye-ABD ilişkisi neden gerilim safhasında?’, bunu soracağız. Sizden önce Demokratlarla çalıştık. Bush ve Obama ile de çalıştık. Ama bunlarla böyle bir gerilim yaşamadık. Ardından Cumhuriyetçi olarak Sayın Trump ile çalışma yaşadık. Hiçbir gerilimi onunla da yaşamadık. Tam aksine telefon diplomasisinde çok huzurluyduk, çok rahattık. Sayın Biden ile maalesef bu görüşme buluşma trafiğimiz rahat olmadı. Şimdi de NATO Zirvesi'nde bir araya geleceğiz. Bunları konuşacağız” demişti.

ALPAR: TARAFLAR ARASINDA BÜYÜK SORUNLAR YOK

14 Haziran’da gerçekleştirilecek görüşmeye dair K24’ün sorularına yanıt veren Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Başkanı Doç. Dr. Güray Alpar, “ABD, Afganistan’da 8 trilyon dolar harcadıktan sonra şimdi ülkeden çekiliyor. Irak ve Suriye’de de durumlarının pek iyi olduğunu söyleyemeyiz, bölgede giderek zayıflıyor. ABD bu nedenle Türkiye gibi güçlü bir ortağı kaybetmek istemiyor” dedi.

Alpar, “Bana göre iki taraf arasında çok büyük sorunlar söz konusu değil. NATO Zirvesinde ilişkilerin normalleşmesi adımları atılacak. Hatta ABD YPG ile DSG’ye verdiği desteği de yavaş yavaş kesecektir” ifadelerini kullandı.

ÇİVİROĞLU: ABD İÇİN KÜRTLER ÖNEMLİ BİR AKTÖR

Beyaz Saray’daki gelişmeleri yakından takip eden gazeteci - analist Mutlu Çiviroğlu, K24’e yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

“(ABD’ye) Türkiye, ‘Kürtlerle ilişkini kes, yeni bir sayfa açalım’ diyor. Ancak ABD, Kürtlerin Suriye siyasetinde önemli bir aktör olduğunu söylüyor. ABD tarafı, ‘DAİŞ hala önemli bir sorun olarak kalmaya devam ediyor ve Kürtlerle ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Kurtarılan bölgeleri YPG-DSG eliyle inşa edeceğiz’ diyor.”

S-400 hava savunma sistemleri hakkında da konuşan Mutlu Çiviroğlu, “ABD her fırsatta Türkiye’ye ‘S-400’leri elinizden çıkarın’ diyerek, ilişkilerin normalleşemeyeceğinden söz ediyor” diye konuştu.