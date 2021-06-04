Kazimiye patlamasını DAİŞ üstlendi

ERBİL (K24)

DAİŞ’in yayın organı Amaq’ta yapılan açıklamada, dün Bağdat’ın Kazimiye semtinde meydana gelen patlamanın DAİŞ mensupları tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada Kazimiye’de bulunan türbeleri ziyaret eden Şiilerin hedef alındığı ifade edildi.

DAİŞ’in yayın organı patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 20’den fazla kişinin ise yaralandığını ileri sürdü.

Açıklamada ayrıca, Irak hükümetinin patlamayla ilgili gerçek bilgileri paylaşmadığı ve olayı bir tüp patlaması olarak lanse etttiği kaydedildi.

Dün Irak'ın başkenti Bağdat'ın kalabalık semtlerinden ve Şiilerin yoğunlukta yaşadığı Kazimiye'de bir patlama meydana geldiği bildirilmişti.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kazimiye semtinde kalabalığın olduğu bölgede meydana gelen patlamanın, oradaki iş yerlerinden birinde gaz tüpünün patlamasından kaynaklandığı belirtilmişti.

Kazimiye bölgesinde Ehli Beyt'in yedinci imamı Musa el-Kazım ile dokuzuncu imamı Muhammed el-Cevad’ın türbesi bulunuyor.

Söz konusu patlama türbelere giden kapılardan birinde yaşanmıştı.