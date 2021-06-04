Koca: Türkiye’de yapılan aşı sayısı 30 milyon dozu geçti

HABER MERKEZİ

Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplam coronavirüs aşısının 30 milyonu geçtiğini açıkladı.

Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bugün itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldı. Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu. Nüfusumuzun üç katından fazla doz aşı için anlaşmamız bulunuyor. Yarın bugünden daha güzel olacak. Bu güce güvenin.”

Türkiye’de Covid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayılarında düşüş sürüyor.

Sağlık Bakanlığı’nın dün paylaştığı verilere göre Covid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 114 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 602 vaka, 563 yeni hasta tespit edildi.