Diyarbakır’da normalleşmeyle birlikte düğün yoğunluğu başladı

DİYARBAKIR (K24)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kademeli normalleşme kararları çerçevesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine genelge gönderilmişti.

Genelge kapsamında, masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafe bırakılması koşuluyla nikah törenleri ile nikah merasimi şeklindeki düğünler dünden itibaren artık yapılabiliyor. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulacak düğünlerde tedbirler gereği yiyecek ve içecek verilmiyor. Kapalı alanlarda ise kişi başı asgari 6 metrekare alan bırakılması ve azami 100 davetli ile sınırlandırılması kaydıyla törenler yapılabiliyor.

15 Haziran'dan sonraki nikah törenleri ve düğünlerde ise yiyecek-içecek ikramı yapılabilecek, katılımcılara getirilen azami sınır da kalkacak. Nişan ve kına gibi etkinliklere 1 Temmuz'dan sonra izin verilecek.

Normalleşme kararının ardından gelin ve damat ile düğün salonu işletmecisiyle konuştuk.

Gelin Songül Tekin, “6 aydan sonra düğün yapmamıza izin çıktı. Pandemi nedeniyle düğün tarihini sürekli öteledik. Şu anda çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Damat Hüseyin Tekin de “Uzun bir sürenin ardından nihayet düğünümüzü yapabildik. Birçok dostumuz da düğüne geldi, çok mutluyuz. Hayırlı olsun” dedi.

Düğün salonu işletmecisi Selami Şeker ise, “Bizim için çok zor bir süreçti. Sonbahardan beridir düğün yapmamıza imkan yoktu. Salonların tekrar açılmasına çok sevindik, fakat çok fazla zararımız oldu. Devlet de bize yardım etmedi” diye konuştu.