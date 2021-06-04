Aşı pasaportu: AB’de 7 üye ülke tarafından kullanılmaya başlandı

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Avrupa Birliği’ne (AB) üye 7 ülkenin Dijital Covid sertifikasını kullanmaya başladığı bildirildi.

Avrupa Komisyonu'na göre bu 7 üye ülke Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Almanya, Yunanistan, Hırvatistan ve Polonya. Diğer üye ülkelerin de kısa süre içerisinde bu uygulamayı hayata geçirmesi bekleniyor.

Sertifika, dijital veya kağıt biçiminde vatandaşlara ücretsiz olarak temin ediliyor ve tüm sertifikalara QR kodları üzerinden erişilmesine de olanak tanınıyor.

AB'nin hedefi, geçiş belgesi sahibinin yeni tip coronavirüs (Covid-19) durumunu (aşılama, yakın tarihli bir negatif test sonucu veya virüsten kurtulduğuna dair kanıt yoluyla) doğrulayarak güvenli seyahati kolaylaştıracak tek bir sistem oluşturmak.

Avrupa Komisyonu, 20'den fazla ülkenin sistemi geçen ay başarıyla test ettiğini de açıklayarak Avrupa Parlamentosu ile Konsey arasında düzenlemeye ilişkin anlaşmanın gerçekleşmesi sonrası uygulamaya ilk 7 ülkede start verildiği belirtildi.

AVRUPA'NIN HENÜZ YÜZDE 38'İ AŞILANDI

Avrupa Komisyonu, 450 milyon AB vatandaşının yüzde 70'inin temmuz ayı sonuna kadar en az bir doz aşı almış olmasını hedefliyor.

Our World In Data'ya göre, ABD'de yüzde 50,3, Kanada'da yüzde 57,7, Birleşik Krallık'ta yüzde 58,1 ve Birleşik Krallık'ta yüzde 63'e kıyasla, AB nüfusunun henüz sadece yüzde 38'i en az bir doz aşı almış durumda.