Muharrem İnce: Anadilde eğitim pedagojiye uygun değil

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, önceki gün katıldığı bir televizyon programında anadilde eğitim meselesinin pedagoji konusu olduğunu savundu.

Ana dilde eğitim talebinin siyasetçilerin konuşacağı bir iş olmadığını ifade eden İnce, şunları söyledi:

“Ana dilde eğitim talebi siyasetçilerin konuşacağı bir iş değil, herkes haddini bilsin. Anadile eğitim konusu önce eğitimcilerin konuşacağı bir iş. Onlara oy kazandırmak için Kürt çocuklarını ziyan ettirmeyeceğiz. Önce onu doğru tartışacağız, pedagojik tartışacağız. Bu anadilde eğitim konusu gazetecilerin, siyasetçilerin oy devşirmek için konuşacağı bir konu değil. Kürt çocuğu benim de çocuğum, hepimizin çocuğu, onlar bu memleketin evladı. Uzman olmayan kişiye, üç siyasetçiye, iki gazeteciye bu ülkenin çocuklarını heba ettiremeyiz. Önce pedagojik tartışacağız. Bir politikacı yapacağı işte önce bilime uygun mu diye bakar, sonra hukuka uygun mu diye bakar, sonra vicdana uygun mu diye bakar, sonra dünya görüşüne uygun mu diye bakar. Padagojiye uygunsa bilin ki üniter devlete de uygundur. Ama pedagojiye uygun değil bu. Neden değil? Bu çok uzun bir tartışma. Ama şöyle, fiziği, matematiği Kürtçe anlatalım demek, çocuğa şu demektir, 'Ey Kürt kızı, delikanlısı, sen doktor ol ama İzmir'de görev yapama, sen Hakkari'de kal' demektir. Bunu o çocuklara yapamayız."

KÜRTLERDEN İNCE’YE TEPKİ

İnce'nin sözlerine çok sayıda Kürt siyasetçi ve aydın tepki gösterdi.

Hukukçu-yazar Mahmut Alınak, "Muharrem İnce Kürtçe pedagojik olarak eğitime uygun değil demiş. Hepiniz aynısınız. Suç bizde ki hala size selam veriyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Alınak'ın mesajını alıntılayan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da İnce'ye tepkilerini dile getirdi. Bir kullanıcı, "Kürtçe için 'Anadilde eğitim pedagojiye uygun değil' dedi tek kelime Kürtçe bilmeyen fizik öğretmeni Muharrem İnce. Hayatında kaç tane kaynak araştırdın Muharrem bey?" diye sordu.

Başka bir kullanıcı "Anadilde olmayan her eğitim pedagojik anlamda elverişli değildir" diye tepki gösterirken, Koray Düzgören de "Irkçılık genlerine işlemiş! Çok haklısın selam bile vermemek lazım bu gibilere!" diye paylaşım yaptı.

HÜDA PAR eski GİK üyesi Mehmet Emin Vural da İnce’nin sözlerine tepki gösterdi. Vural, “Sn. Muharrem İnce; Kürtçe anadilde eğitim pedagojiye göre uygun değil diyor! Çocukların duygusal, zihinsel sosyal vs. olarak geliştirmenin adı olan pedagoji bilimi eğitim dili söz konusu Kürtçe olunca olmazmış? Bu efendiye göre pedagoji bilimi bile tertipçi, inkârcıdır. Kendisi gibi!” dedi.

Muharrem İnce 2010 yılında ise Ünal Özmen’e verdiği bir demeçte Kürtçenin okullarda öğretilmesinde bir sakınca olmadığını ifade etmişti. Yine Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi katıldığı bir televizyon programında “Çocuklara anadilini öğreteceğiz” ifadelerini kullanmıştı.