Finlandiyalı kadın adaydan Kürtçe kampanya

K24 (HELSİNKİ)

Finlandiya yerel seçimlerinde Turku belediye başkanlığı için aday olan Nana Blomqvist’in kampanya dilleri arasında Kürtçe de bulunuyor.

Finlandiya’nın ikinci büyük kenti olan Turku’da çok sayıda Kürt yaşıyor.

K24’e konuşan Sol İttifakı Partisi’nin adayı Nana Blomqvist, Turku’da oy kullanma hakkına sahip çok sayıda Kürt yaşadığını kaydederek, bu nedenle Kürtçe kampanya gerçekleştirdiğini söyledi.

Blomqvist, “Sesimin burada yaşayan Kürtlere ulaşmasını istiyorum. Bazılarıyla ilişkilerim iyi” dedi.

İnsanlar arasında eşitlik ve adaleti gözeterek çalışacağını ve bunun mesajını vermek istediğini vurgulayan Blomqvist, partisinde Kürt bir kadının da aday olduğunu ve Kürtlerin çoğunun ona oy vereceğini düşündüğünü ifade etti.

Blomqvist, kendisine oy verilmese dahi programının Kürtler tarafından bilinmesini istediğini belirtti.

Finlandiyalı aday, “Kürdistan ve her yerde demokrasi hareketlerini destekliyorum. Kürtlerin kendilerini yönetme hakkına inanıyorum. Finlandiya’da demokrasi karşıtı güçlerin gelişmemesi için çalışmalıyız. Önümüzdeki iki senede sağcılar parlamento seçimleri için daha çok oy almamalı. Onların kazanması, mülteciler ve uluslar arası ilişkilerimiz açısından kötü olur” ifadelerini kullandı.

4 yılda bir Nisan ayının 3’üncü pazar günü gerçekleştirilen Finlandiya yerel seçimleri, Covid-19 salgını nedeniyle, 13 Haziran’a ertelenmişti.

Ülkede 309 belediye için seçimler gerçekleştiriliyor.