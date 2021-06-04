Interpol tarafından aranan DAİŞ'li Bolu'da yakalandı

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Bolu'da terör örgütü DAİŞ'e yönelik operasyonda Irak Interpol'ü tarafından aranan şüpheli gözaltına alındı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde DAİŞ içerisinde üst düzey faaliyet yürüttüğü iddia edilen ve Irak Interpol görevlilerince hakkında yakalama ve tutuklama kararı bulunan Irak uyruklu A.T.A.A'nın Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının izniyle yapılan operasyon sonucu yakalandığı bildirildi.

Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.