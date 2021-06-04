Türkiye’de Covid-19 kaynaklı günlük ölümler 100’ün altına indi

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Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 169 kişide Covid-19 tespit edilirken, 94 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 224 bin 681 Covid-19 testi yapılırken, 6 bin 169 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 7 bin 617 kişi sağlığına kavuşurken, 94 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı 552 olarak açıklandı.

Türkiye’de şimdiye kadar 55 milyon 34 bin 469 Covid-19 testi yapılırken, 5 milyon 276 bin 468 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 5 milyon 147 bin 610 kişi sağlığına kavuşurken, 47 bin 976 kişi yaşamını yitirdi.