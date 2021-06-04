Erdoğan: 135 milyar metreküplük doğalgaz bulundu

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Türkiy Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Gaz sahasındaki Amasra kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi yapıldığını söyledi.

Zonguldak’ta açıklama yapan Erdoğan, “Fatih sondaj gemimiz yine Sakarya Gaz sahasındaki Amasra kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi daha yaptı. Böylece keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı. Karadeniz gazını 2023 yılında kullanıma sunmak için arkadaşlarımız canla başla çalışıyor” dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

“Belediyedeki programımızın ardından kendi alanında Avrupa'nın en büyük entegre tesislerinden olan MFA Maske Fabrikası'nın heyecanını yaşadık. Türkiye'nin ilk biyomaskesiyle Türk polisinin kullanımına sunulan tam ve yarım gaz maskeleri de burada üretilecek. Şimdi de tarihi bir ana şahitlik etmek üzere Filyos'tayız, heyecanlıyım. Zira bu eser 10 yıllık değil, 20 yıllık değil, bu eserin mazisi 150 yıl. Buraya gelmeden önce limanı ve gaz işleme tesislerimizin inşa edileceği tesisleri gezdik, sunumları dinledik. Büyük tonajlı gemilerin yükleme ve boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret ve sanayi alanı kurma projesi olan Filyos Limanı nihayet hayata geçti. Burası aynı anda 13 gemiyi tanker hariç alabilecek durumda ve 13 gemi buraya yanaşabilecek durumda.

Enflasyondaki düşüşün sürmesi de başka bir sevindirici haber.

Filyos limanı Boğazların yükünü de hafifletecek. Filyos Limanı aslında Filyos Vadisi projesinin bir parçasıdır. Filyos Vadisinin göbeğinde yer alan 600 metre kare alana sahip Filyos Endüstri bölgesini ilan ettik. Filyos endüstri bölgesi 30 milyon nüfus ve 80 milyar Dolarlık ekonomiye erişim imkanı sunuyor.

Karadeniz'deki Sakarya Gaz sağında tespit ettiğimiz doğal gazın kara bağlantısı ve işleme sahasına ev sahipliği yapacak. Fatih sondaj gemimiz geçtiğimiz yıl toplada 405 milyar metreküplük rezerv keşfettik. 2020 yılında denizlerde yapıaln en büyük keşif olarak tarihe geçti. Artık bütün bunları yaparken acaba kim neder yok. Fatih sondaj gemimiz yine Sakarya Gaz sahasındaki Amasra kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi daha yaptı. Böylece keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı. Karadeniz gazını 2023 yılında kullanıma sunmak için arkadaşlarımız canla başla çalışıyor.

Fatih sondaj gemisinin geçen yıl Zonguldak Filyos açıklarında Türkiye'nin Karadeniz münhasır ekonomik bölgesinde Sakarya Gaz Sahası Tuna-1 kuyusundaki gaz keşfi, yılın dünyada derin denizlerdeki en büyük, tüm gaz keşifleri arasında ise ikinci en büyük keşfi olarak kayıtlara geçti.

Uluslararası Enerji Ajansı, keşfin potansiyel ekonomik büyüklüğünün 80 milyar doların üzerinde olduğunu hesapladı.

Keşfin ardından bölgede ilk gaz üretiminin 2023'te başlayarak Türkiye'nin doğalgaz şebekesine verilmesi için çalışmalar hızla devam etti.”