Başbakan: Şarya Kampı'ndaki yangından zarar görenlere tazminat ödenecek

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Duhok’taki Şarya Kampı'nda çıkan yangında zarar görenlere tazminat ödeneceğini söyledi.

Şarya Kampı'ndaki yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani, olayla ilgili üzüntülerini belirterek, yangından zarar görenlere tazminat ödeneceğini ifade etti.

“Duhok’taki Şarya Kampı'nda çıkan yangından dolayı üzgünüm. Vali ile konuştum ve zarar görenlere tazminat ödenmesi ve gerekli ihtiyaçların karşılanması için hükümetin tam desteğini vurguladım” dedi.

Başbakan, gönüllülerin kampa daha çok yardım temin etmeleri çağrısında bulundu.

Duhok'ta Ezidilerin bulunduğu Şarya Kampı'nda bugün yangın çıkmıştı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak, büyük bir felaketin önüne geçildi.