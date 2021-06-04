Kürdistan Bölgesi’nde salgın: Son 24 saatte 6 can kaybı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 dolayısıyla son 24 saatte 6 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 9 bin 619 Covid-19 testi yapılırken, 610 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 710 kişi sağlığına kavuşurken, 6 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 913 bin 951 Covid-19 testi yapılırken, 172 bin 483 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 159 bin 334 kişi sağlığına kavuşurken, 4 bin 308 kişi yaşamını yitirdi.

8 bin 841 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.