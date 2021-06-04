Kürdistan Bölgesi’nde salgın: Son 24 saatte 6 can kaybı
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 dolayısıyla son 24 saatte 6 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 9 bin 619 Covid-19 testi yapılırken, 610 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 710 kişi sağlığına kavuşurken, 6 kişi yaşamını yitirdi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 913 bin 951 Covid-19 testi yapılırken, 172 bin 483 kişide virüs tespit edildi.
Şimdiye kadar 159 bin 334 kişi sağlığına kavuşurken, 4 bin 308 kişi yaşamını yitirdi.
8 bin 841 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.