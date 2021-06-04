Kazimi: Hiçbir partim yok, seçimlere katılmayacağım

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Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, erken seçimlerde aday olmayacağını kaydederek, hiçbir partiye mensup olmadığını söyledi.

İranlı gazetecilere açıklamalarda bulunan Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, tarafsız olmaya karar verdiğini, seçimlerin gerçekleşmesini desteklediğini ve tüm siyasi taraflar arasında eşitlik için çalışacağını belirtti.

Kazimi, “Ben şahsen seçimlere katılmayacağım ve hiçbir partim yok. Ancak bazı taraflar seçimlere katılacağını iddia ederek Başbakan’a karşı temelsiz ithamlarda bulunuyor” dedi.

Amacının tüm siyasi taraflar için adalet olduğunu vurgulayan Kazimi, “Benim rolüm seçimleri korumak. Ben seçimlere katılmayacağım. Hiçbir koalisyonu başka koalisyona karşı desteklemiyorum” ifadelerini kullandı.

Irak’ta 10 Ekim’de erken genel seçimleri yapılması bekleniyor.