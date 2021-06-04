Şarya Kampı’ndaki yangında 150’yi aşkın çadır zarar gördü

DUHOK (K24)

Duhok'ta Ezidilerin bulunduğu Şarya Kampı'nda çıkan yangında 150’yi aşkın çadır zarar gördü.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak, büyük bir felaketin önüne geçildi.

K24’e konuşan Duhok Valisi Ali Teter, yangından zarar görenler için gerekli olan her desteğin verileceğini söyledi.

Yangında tüccarlara ait 50 bin dolar ve 100 milyon dinar yandı.

Duhoklular da yangının ardından, olaydan zarar görenler için yardım toplamaya başladı.

Yangının ardından Şarya Kampı Müdürü’nün görevden alındığı bildirildi.

Öte yandan Irak Göç ve Göçmenler Bakanı İvan Fayeq, Şarya Kampı’nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

K24’e konuşan Fayeq, kamptaki her aileye 500 bin Irak dinarı yardımda bulunulacağını bildirdi.

Irak Göç Bakanlığının verilerine göre, Kürdistan Bölgesi sınırları içindeki 27 kampta 737 bin 365 iç göçmen yaşıyor.

DAİŞ'in 2014'te Irak’ın pek çok bölgesinde kontrolü ele geçirmesinin ardından Ninova, Kerkük, Salahaddin, Anbar, Diyala ve Babil kentlerinden çok sayıda kişi güvenli bölgelere kaçmıştı.

Irak yönetiminin, 2017'de DAİŞ'e karşı zafer kazandığını duyurmasına rağmen pek çok göçmen halen evlerine dönebilmiş değil.