Taliban’a yönelik hava saldırısı: En az 20 ölü

HABER MERKEZİ

Ordudan yapılan açıklamada, Helmand vilayetinin Nahr Saraj bölgesinde terk edilmiş askeri üssü yağmalayan Taliban mensuplarına yönelik hava saldırılarında 20 militanın öldüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırıda ölenler arasında "yağmalama" sırasında civarda bulunan "birkaç sivilin" de olduğu kaydedildi.

Buna karşılık Taliban, ordunun düzenlediği hava saldırısında 30 kişinin öldüğünü ve hayatını kaybedenlerin tamamının sivil olduğunu iddia etti.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afgan ordusunu sivilleri hedef almakla suçladı.