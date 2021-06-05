BM, İran dahil 5 ülkenin oy kullanma hakkını askıya aldı

HABER MERKEZİ

Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamada aralarında İran'ın aralarında olduğu 5 ülkenin aidatlarını zamanında ödeyemedikleri için oy kullanmaya hakları olmadığı belirtildi.

İran'ın BM Genel Kurulu'nda oy kullanabilmesi için BM'ye en az 16 milyon 251 bin dolar ödeme yapması gerekiyor.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran yönetiminin BM'de oy hakkının iptal edilmesine tepki gösterdi. Zarif, “ABD'nin ekonomik terörü gıda ihtiyaçları için ödeme yapmamızı dahi engelliyor. Borçlar için nasıl ödeme yapalım?” ifadelerini kullandı.

Comoros, Sao Tome ve Principe ile Somali de BM'ye aidatlarını ödemekte geciken ülkeler arasında yer alıyor. Ancak bu 3 Afrika ülkesi, eylüle kadar BM Genel Kurulu'nda oy kullanabilecek.