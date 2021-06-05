Carlos Tevez’den futbola veda

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Futbolu bıraktığını açıklayan 37 yaşındaki Arjantinli yıldız Carlos Tevez, "Bugün, resmi olarak emekli olduğumu söyleyebilirim" dedi.

Tevez, "Kim bilir, üç ay içinde, bir sabah uyanıp tekrar futbol oynamak isteyebilirim ancak bu, Boca Juniors formasıyla olmayacak" ifadelerini kullandı.

Carlos Tevez, aktif futbol kariyeri boyunca toplam 549 müsabakada rol almış ve 221 gol 104 asit üretmişti.

Öte yandan Arjantinli golcü milli takım formasıyla 76 maça çıktı ve 13 gol kaydetti.

Tevez, 2017'nin ocak ayında Boca Juniors'dan 10 milyon dolar bonservis bedeliyle Çin Süper Lig'i takımı Shanghai Shenhua'a transfer olmuştu.

2 yıllık sözleşmeye imza atarak yıllık 42 milyon dolar kazanan Arjantinli yıldız futbolcu, futbolun 2 elit ismi Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi geçerek dünyanın en fazla maaş alan futbolcusu unvanını kazanmıştı.