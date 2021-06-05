PKK’den Peşmerge’ye pusu: 5 şehit

DUHOK (K24)

K24'e konuşan Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin'in verdiği bilgiye göre, Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge Güçleri’ne pusu kuran PKK unsurlarının düzenlediği saldırıda 5 Peşmerge şehit düştü.

Serbest Lezgin, PKK'lilerin, Peşmerge aracına roketli saldırıda bulunduğunu kaydetti.

Duhok Sağlık Müdürü Dr. Efrasyab Musa, yaralı Peşmergelerin Duhok Acil Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söyledi.

Yaralı Peşmergelerin bulunduğu hastanenin önünden bildiren K24 muhabiri, saldırının sabah saat 05.00 sıralarında düzenlendiğini söyledi.

Saldırıya uğrayan Peşmergelerin teknik ekip olduğunu ve 11 kişiden oluştuğunu aktaran muhabirimiz, 5 Peşmerge'nin şehit düştüğünü 6'sının da yaralandığını kaydetti.

Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan PKK medyası da PKK'lilerin Peşmerge'ye ateş açtığını bildirdi.